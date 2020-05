DEMAGRI – ROSSI – DALLAPICCOLA (PATT) – 2 INTERROGAZIONI * «LA GIUNTA INTENDE RIPORTARE LE MAMMOGRAFIE PRESSO GLI OSPEDALI PERIFERICI? A QUANDO LA RIAPERTURA DEL PUNTO NASCITA VALLI DEL NOCE? »

LA GIUNTA INTENDE RIPORTARE LE MAMMOGRAFIE PRESSO GLI OSPEDALI PERIFERICI IN UN’OTTICA DI REVISIONE ORGANIZZATIVA POST COVID19?

Superato il periodo più critico dopo l’inizio della pandemia causata da COVID19 ed ora che siamo entrati nella cosiddetta “Fase 2”, si rende necessaria una veloce riorganizzazione del SSP.

Per farlo occorre partire dall’analisi di quanto avvenuto nei mesi più difficili e considerare il rischio che le fasi critiche possano ripresentarsi. Questo servirà in caso dovessimo trovarci di fronte ad una nuova epidemia, e ci permetterà di farci trovare pronti a gestire la situazione facendo tesoro di questa esperienza.

In un sistema sanitario d’eccellenza come quello trentino valgono come principi fondamentali la sicurezza, l’efficacia e l’efficienza. Ciò che dobbiamo evitare è che il sistema sanitario provinciale possa cadere in uno stato soporoso per poi riprendersi utilizzando il moto browniano. Casualità e disordine non possono essere utilizzare in un “sistema” inteso come insieme di parti interagenti fra loro con l’obiettivo di migliorare la salute del singolo e della popolazione, ma va continuamente analizzato lo stato attuale per migliorarsi e farsi trovare pronti in ogni occasione.

Riferendoci ai LEA (livelli essenziali assistenziali) recenti dati pubblicati posizionano la Provincia di Trento al primo posto per quanto riguarda quelli ospedalieri, in ottima posizione per quanto riguarda la parte distrettuale ma, a differenza dei primi due casi, si posiziona dopo la Lombardia, il Piemonte ed altre regioni per quanto concerne la percentuale di LEA in ambito di prevenzione.

Nel trattare il tema COVID-19 appare alquanto naturale occuparsi sia della parte clinica che di quella diagnostica, ma anche e soprattutto di quella preventiva, che per cause di forza maggiore è stata in questi mesi sospesa ma che deve necessariamente riprendere.

In particolare si fa riferimento allo screening mammografico sospeso dal 12 marzo 2020 (ad eccezione delle mammografie sintomatiche). L’interruzione a causa dell’emergenza sanitaria ha necessariamente prodotto un’importante lista d’attesa che ora attende di essere smaltita in tempi brevi. Ci troviamo di fronte ad un grande cambiamento che indubbiamente porterà ad una crescita e ad un’evoluzione delle strategie di prevenzione. Poiché, però, lo sviluppo di un tumore non si arresta in attesa della fine dell’emergenza in corso, il nostro pensiero è oggi prevalentemente rivolto alle donne, ai possibili effetti della sospensione dello screening mammografico e del conseguente allungamento dell’intervallo.