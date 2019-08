demagri (patt) mozione * viabilità Trentino: « InstallaRE segnaletica per favorire il rispetto delle regole stradali Tra automobilisti e ciclisti »

Gli incidenti causano lacrime, la sicurezza porta salute. La sicurezza stradale è un tema da sempre al centro del dibattito politico, soprattutto nel periodo estivo quando le strade sono percorse anche da moto e biciclette. In particolare in Trentino, dove il ciclismo è uno sport diffuso, è opportuno favorire la convivenza e la sicurezza di tutti i soggetti che utilizzano la strada.

Va in questo senso la mozione depositata da Paola Demagri e dai colleghi del Gruppo PATT e intitolata “Installazione segnaletica per il rispetto delle regole stradali fra automobilisti e ciclisti in Trentino”.

“La mozione mira a far installare, soprattutto sulle strade trentine dove non ci sono ciclabili, dei segnali che servano a sensibilizzare i ciclisti e gli automobilisti al rispetto reciproco – afferma Paola Demagri – perché è solo con una strategia comune che si può migliorare la situazione”.

La proposta è quella di installare dei segnali che invitino i ciclisti a proseguire in fila indiana senza ostacolare il traffico, e gli automobilisti a superare le biciclette mantenendo la giusta distanza.

“La proposta di inserire nel codice della strada la distanza minima per il sorpasso di un ciclista è in discussione in Parlamento, mentre in altri stati europei è già stata adottata – continua Demagri – per cui ritengo sia importante intervenire subito per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’argomento. Ci sono troppi incidenti che potrebbero essere evitati, ed è nell’interesse di tutti ridurre il più possibile questo dato. E’ fondamentale tuttavia, e mi permetto di ripeterlo, che l’impegno sia uguale per tutti.”

Nella redazione della proposta sono stati coinvolti anche alcuni ciclisti, uno fra tutti, Maurizio Fondriest, amico di Demagri e clesiano come lei, che già negli anni passati ha svolto un importante lavoro per favorire il dibattito sulla sicurezza stradale.

La mozione verrà discussa prossimamente in Consiglio provinciale, ma l’invito per la Giunta provinciale ad attivarsi è valido da subito.

*Paola Demagri

Consigliere Provinciale gruppo PATT