DEMAGRI (PATT) – INTERROGAZIONE: « È INTENZIONE DELLA PAT INSERIRE COME PRIORITÀ LA SISTEMAZIONE DEL TRATTO STRADALE “CURVA DEI RIDI” A REVÒ? »

Gli amministratori locali e diversi cittadini della Val di Non sono preoccupati per il problema della sicurezza stradale nel tratto “curva dei Ridi” all’inizio dell’abitato di Revò. Il tratto di strada in questione è gravato dal traffico pesante diretto ai magazzini Melinda della Terza Sponda, oltreché dal traffico generato dalle scuole elementari e medie a cui affluiscono gli studenti di Revò, Cagnò, Romallo, Cloz e Brez.

La curva in questione si presenta molto stretta e diviene estremamente pericolosa nel caso in cui un mezzo pesante incontri un altro veicolo.Considerato che questa Giunta più volte ha manifestato interesse per i territori decentrati, garantendo l’impegno della Provincia a favore del miglioramento della viabilità.

Tutto ciò premesso,

si interroga la Giunta Provinciale per sapere:

1. se intenda inserire la sistemazione del tratto di strada “curva dei Ridi” all’interno del piano degli investimenti per la viabilità della Legislatura 2018-2023;

2. in caso di risposta negativa al primo quesito, in che modo intenda garantire la sicurezza degli automobilisti che quotidianamente transitano su quel tratto di strada.

A norma di regolamento si richiede risposta scritta.

Cons. Paola Demagri, Cons. Michele Dallapiccola, Cons. Ugo Rossi