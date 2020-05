DEMAGRI (PATT) * FASE 2: « LA PROVINCIA DI TRENTO VALORIZZI I TALENTI LOCALI PER FAVORIRE LA RIPARTENZA DEL SETTORE DELL’INTRATTENIMENTO »

Si è molto parlato in queste ultime settimane dell’impatto che hanno avuto sulla nostra economia le misure introdotte per contrastare la pandemia da Covid-19. Certamente era doveroso riuscire a limitare i contagi e per questo si sono sospesi fino al termine dell’epidemia tutti gli eventi pubblici e gli spettacoli che erano in programma.

Questo ha causato per moltissimi professionisti una riduzione drastica delle proprie attività, creando non poche apprensioni anche per il futuro del settore.

Sul tema interviene la Consigliera Paola Demagri, che ha dichiarato: ”Sono stata contattata da alcuni amici che si occupano di spettacolo ed ho sentito la loro preoccupazione, ma allo stesso tempo, forti della propria creatività e del proprio inesauribile entusiasmo mi hanno spiegato quali soluzioni potrebbe adottare l’ente pubblico per aiutare anche loro nella ripresa”.

Il pensiero di Demagri è legato al fatto che anche con le limitazioni che saranno previste dai regolamenti, il settore dello spettacolo può ancora salvare una parte di stagione estiva, anche grazie alle opportunità che il nostro territorio offre come spazi e come luoghi da valorizzare.

“Abbiamo delle ottime professionalità in Trentino che possono dare delle idee interessati e realizzabili in tutta sicurezza – continua Demagri – e con loro possiamo costruire la ripartenza. Certamente è un dovere del pubblico quello di gestire la Fase 2 e non limitarsi a regolamentare gli eventi.”

Quasi tutti i più grossi appuntamenti che erano in programma sono stati annullati o rinviati, e molte associazioni di volontariato come le Pro Loco stanno attendendo di poter capire cosa si potrà realizzare nel prossimo periodo.

“Gli spettacoli e gli eventi più importanti di quest’estate non potranno svolgersi, come ad esempio i Suoni delle Dolomiti ma questa situazione potrebbe essere un’occasione per la Giunta provinciale per mostrare la vicinanza al settore dello spettacolo trentino, ragionando con le professionalità locali che organizzano eventi e con artisti del luogo, che mai come quest’anno potrebbero essere apprezzati dal territorio.

Un’idea potrebbe essere quella di far esibire artisti trentini emergenti sulle nostre montagne, in spazi ampi e raggiungibili a piedi.”

La proposta “in salsa trentina” è quindi quella di valorizzare le montagne o gli ampi spazi territoriali pubblici e privati, facendo organizzare degli eventi ad ideatori trentini, valorizzando i talenti artistici locali.

Foto: Paola Demagri ad un evento nel 2019. (Ecofiera di Tione)