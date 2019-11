DEMAGRI (PATT) * COLLETTORE CASTELFONDO: « FUGATTI HA ASSICURATO CHE IL PROGETTO SARà COMPLETATO ENTRO MARZO 2020, RESTEREMO VIGILI SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELL’OPERA »

Durante il Consiglio provinciale, grazie ad un quesito della Consigliera Paola Demagri, si è parlato del collettore Castelfondo – Brez – Cloz per collegare i paesi al depuratore di Cloz, di recente progettazione. La richiesta della Consigliera Demagri e del gruppo PATT al Presidente della Provincia verteva sui tempi di progettazione dell’opera e soprattutto sulla prospettiva di ampliare il progetto ai Comuni vicini.

“Abbiamo accolto positivamente la risposta del Presidente Fugatti – ha affermato la Consigliera Demagri – poiché ha assicurato che il progetto del collettore sarà completato entro marzo 2020 e che le risorse per la gara d’appalto sono certe.”

Fa ben sperare anche quanto affermato da Fugatti sulla volontà di ampliare il progetto: “la Giunta garantisce che per il 2022, dopo il completamento del collettore – continua Demagri – sarà stanziato il finanziamento per completare il collegamento per tutto il futuro Comune di Novella (quindi anche per Cagnò al nuovo depuratore di Cloz. Siamo soddisfatti della risposta e resteremo vigili sullo stato di avanzamento dell’opera.”

Cons Paola Demagri