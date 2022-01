DEMAGRI E DALLAPICCOLA (PATT) – MOZIONE * COVID: « TAMPONE ANTIGENICO RAPIDO, SI ISTITUISCA UN PRESIDIO PRESSO GLI ISTITUTI SCOLATICI »

16:00 - 26/01/2022

PRESIDIO E TAMPONE RAPIDO PRESSO GLI ISTITUTI SCOLATICI. La Scuola si deve configurare come ambiente privilegiato nel quale attivare con successo politiche finalizzate a promuovere il benessere della collettività; deve inoltre essere garanzia di equità non solo dal punto di vista formativo ma anche dal punto di vista sanitario. Perché ciò avvenga è fondamentale che il sistema scolastico e quello sanitario abbiano maggior interazione. Ogni studente deve essere messo nella condizione che, nel caso in cui ve ne sia necessità, possa fruire dei servizi territoriali anche all’interno del plesso scolastico.

Questo aspetto associato ai recenti eventi legati alla pandemia COVID-19 rende, come mai era accaduto fino ad oggi, necessario che il servizio territoriale sia rafforzato all’interno della scuola. La difficile situazione attuale infatti, genera all’interno della scuola, delle singole classi e delle famiglie grande incertezza sul comportamento da tenere in caso di compagni positivi, di positività di un figlio e sulle regole della quarantena. Una figura all’interno dell’istituto scolastico, in grado di eseguire il tampone antigenico rapido potrebbe essere un aiuto notevole nell’individuare tempestivamente i positivi, dare alle famiglie e gli interessati le corrette informazioni su quale comportamento tenere a seguito dell’esito del tampone.

IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO impegna la Giunta provinciale Considerato l’incremento della domanda di tamponi, a istituire presso gli istituti scolastici di ogni grado un presidio presso i quali sia possibile eseguire il tampone antigenico rapido e offrire tutte le informazioni agli studenti e alle famiglie sulle norme e i comportamenti da seguire in caso di positività, didattica a distanza e quarantena, o in alternativa ad attivare delle linee dedicate alla popolazione scolastica nei punti tampone drive through.

*

Cons. Paola Demagri

Cons. Michele Dallapiccola