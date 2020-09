DELTA INFORMATICA E FB GROUP – TRENTO * “ TECHVISORY “: « LA SOCIETà HA PER MISSIONE LA CREAZIONE, PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI SOLUZIONI BASATE SU ALGORITMI INNOVATIVI »

FB Group e Delta Informatica hanno costituito a Trento “Techvisory”. La società ha per missione la creazione, la produzione e la commercializzazione di soluzioni basate su algoritmi innovativi (Modelli Predittivi, AI) e/o tecnologie di ultima generazione ad alto valore aggiunto per il business. La sede della società a Trento consentirà di avvalersi dell’ampio potenziale di risorse umane e di conoscenze scientifiche garantite dalla presenza dell’Università e della Fondazione FBK. Amministratore delegato è stato nominato Raimondo Zizza, che vanta una lunga esperienza nel mondo della tecnologia e delle telecomunicazioni, essendo stato anche a capo delle tecnologie informatiche di Tim.

Nell’esprimere la propria soddisfazione per l’avvio dell’iniziativa Franco Bernabè, presidente della società ha detto: “Il potenziale espresso dalle nuove tecnologie per la trasformazione digitale dei sistemi economici offre ampi spazi di sviluppo per una società che nasce con obiettivi ambiziosi. Trento è la città che da questo punto di vista offre una base di competenze che garantiscono la più rapida messa a regime del potenziale.” Pompeo Viganò, Presidente di Delta Informatica ha detto “Con la nuova iniziativa Delta informatica, società leader nel settore delle tecnologie in Trentino, si proietta sulle frontiere avanzate dell’innovazione a servizio dei propri clienti e di tutto il territorio. In un momento così delicato per la nostra economia, vuole essere un segnale di fiducia e un contributo per valorizzare sul piano imprenditoriale i grandi investimenti fatti dal Trentino in conoscenza e ricerca.