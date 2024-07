DEGASPERI (ONDA) – INTERROGAZIONE * TRENTO – LICEO PRATI: «CEDRI, APOP VUOLE ABBATTERLI ALL’INSAPUTA DELL’ASSESSORA»

08.48 - martedì 2 luglio 2024

Egregio Signor Claudio Soini – Presidente del Consiglio provinciale

Interrogazione a risposta scritta n. 447

Oggetto: Cedri del liceo Prati: Apop vuole abbatterli all’insaputa dell’assessora

Con l’interrogazione n. 3/XVII lo scrivente aveva chiesto informazioni circa l’insistenza da parte della Provincia nel voler abbattere i cedri esistenti nel cortile del liceo Prati. Il riferimento all’insistenza scaturiva dalle più volte segnalate pressioni di APOP, determinata a procedere con l’immotivata eliminazione delle piante. Vista la risposta all’interrogazione, di tali pressioni evidentemente l’assessora Gerosa non ne era a conoscenza.

Nella risposta di data 29 febbraio 2024 smentiva infatti “l’insistenza” e riconosceva alla scuola la titolarità della decisione rispetto alla sorte delle piante.

Probabilmente quindi l’assessora non è a conoscenza nemmeno dell’ultima comunicazione inviata alla scuola da Apop, a firma dell’ingegner Marco Gelmini, e datata 27 giugno (guarda caso esattamente il giorno successivo alla fine delle feste vigiliane per le quali erano stati utilizzato gli spazi sottostanti le piante) con cui si comunica la “ripresa dei lavori di manutenzione straordinaria che comprendono la sostituzione dei due cedri”.

A questo punto rimane da capire qual sia il valore dell’impegno assunto dalla assessora Gerosa secondo la quale “la valutazione su eventuali interventi da attuare affinché non siano esposti a rischio persone e cose resta in capo all’Istituto scolastico, in base alla sua sfera di autonoma competenza” e pure il concetto di insistenza visto che sono trascorsi

giusto 4 mesi dall’ultimo confronto sull’argomento.

Tutto ciò premesso si interroga la Giunta provinciale per sapere

1) cosa si intende per sostituzione dei cedri;

2) se Apop abbia altre attività in corso oltre a quelle del monitoraggio dei due cedri del liceo Prati;

3) a che titolo Apop si intromette in una questione che a detta dell’assessora sarebbe di esclusiva competenza del liceo Prati;

4) lette le perizie, in base a quale aggiornamento delle stesse Apop ritiene di dover procedere con la sostituzione dei due cedri.

*

Filippo Degasperi (Onda)

Consiglio Provincia autonoma Trento