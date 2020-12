DEGASPERI (ONDA CIVICO TRENTINO) – INTERROGAZIONE * SANITÀ: « NUOVE AUTOSANITARIE PER TRENTINO EMERGENZA, MA DI ALCUNE SI SONO PERSE LE TRACCE » (IN ALLEGATO RISPOSTA ASSESSORE SEGNANA)

Interrogazione a risposta scritta n. 27 – NUOVE AUTOSANITARIE PER TRENTINO EMERGENZA MA DI ALCUNE SI SONO PERSE LE TRACCE

È del 23 novembre 2017 la notizia secondo cui Trentino Emergenza si dotava di tre nuove autosanitarie (Mercedes Vito). Una buona notizia per i trentini e per gli operatori, ormai ridotti a doversi affidare a mezzi datati e obsoleti come la Fiat Doblò del 2006. Ricordiamo dal 2012 non venivano più effettuati investimenti nel settore dei mezzi di emergenza su gomma e che, come dimostrano i chilometraggi la situazione è al limite, con ambulanze che hanno superato i 400mila chilometri di percorrenza.

Nel corso dell’estate del 2017 tuttavia, con grande enfasi era stata annunciata l’entrata in servizio dell’autosanitaria a Pergine Valsugana. Si trattava di una Subaru Forester, usata, ottenuta in prestito da un fornitore. È ormai noto che il mezzo ha dato forfait dopo brevissimo tempo (luglio 2017). Anche il sostituto (un’altra Subaru Forester più recente, in prestito da AREU Lombardia) ha seguito la stessa sorte. Dopo un incidente è sparita e, nonostante il trascorrere dei mesi, non se ne sa più nulla.

Tutto ciò premesso, si interroga il Presidente della Provincia per conoscere:

1. la sorte e lo stato attuale dei due mezzi Subaru Forester entrati in servizio a Pergine Valsugana nel corso del 2017;

2. il costo sostenuto ad oggi per l’impiego, il noleggio, le riparazioni dei mezzi citati al punto 1;

3. come mai, nonostante il tempo trascorso i mezzi non siano ancora rientrati in servizio.

A norma di regolamento, si chiede risposta scritta.

Cons. prov. Filippo Degasperi