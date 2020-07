DEGASPERI (ONDA CIVICA) * VIABILITà TRENTO: « KAFKA IN VIA ESTERLE, I RESIDENTI PROPRIETARI DEI PARCHEGGI SOTTERRANEI IL GIOVEDì SONO PRIGIONIERI DEL MERCATO » (VIDEO)

In via Esterle i residenti proprietari dei parcheggi sotterranei il giovedì sono prigionieri del mercato….eh sì perché l’illuminata Amministrazione di Centrosinistra ha scoperto, DOPO la costruzione della struttura, che l’accesso al parcheggio insiste sull’area del mercato. Insiste peraltro MARGINALMENTE (forse 10 metri) quindi la soluzione sarebbe semplice da trovare se si utilizzasse il BUONSENSO.

Invece dopo mesi di sollecitazioni, l’unica risposta arrivata dagli Illuminati che si propongono di continuare a governare Trento è stata la presenza fissa di un mezzo della Polizia Locale ma non per AGEVOLARE entrate e uscite in sicurezza ma solo per SANZIONARE i malcapitati prigionieri.