DEGASPERI (ONDA CIVICA TRENTO) – INTERROGAZIONE * AGENZIA LAVORO PAT: « QUALI VERIFICHE SUI CONFLITTI DI INTERESSE PER LA NUOVA DIRIGENTE GENERALE DELL’AGENZIA DEL LAVORO? »

Nuova dirigente generale dell’Agenzia del Lavoro: quali verifiche sui conflitti di interesse?

L’articolo 4 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 Disposizioni in materia di inconferibilita’ e incompatibilita’ di incarichi presso le pubbliche amministrazioni dispone che “a coloro che nei due anni precedenti abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall’amministrazione o dall’ente pubblico che conferisce l’incarico non possono essere conferiti incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell’amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento”. La nomina di Stefania Terlizzi a dirigente generale di Agenzia del Lavoro pare ad una prima lettura ricadere nelle previsioni della norma richiamata. La citata dirigente risulta infatti “manager di Engineering Ingegneria Informatica Spa.

Quest’ultima società risulta essere il soggetto vincitore, assieme ad altro componente di una RTI, di un appalto da 9.180.967,17 euro per l’acquisizione di servizi di assistenza tecnica per la manutenzione dei sistemi informativi per il lavoro della Regione Emilia Romagna e delle Amministrazioni riusanti tali sistemi tra cui di annovera anche la Provincia autonoma di Trento (nr. Repertorio RSPIC/2018/118).

Con deliberazione della Giunta nr. 857 del 25 giugno 2020 è stata aggiornata infatti la convenzione tra l’Agenzia regionale per il Lavoro dell’Emilia Romagna, la Provincia autonoma di Trento e altri per l’utilizzo del Sistema Informativo Lavoro dell’Emilia Romagna (SIL-ER) e dei servizi on line per il lavoro afferenti al portale “Lavoro per te”.

Con determinazione del dirigente generale di Agenzia del Lavoro (Laura Pedron) nr. 496 del 14 luglio 2020 si è proceduto al conferimento dell’incarico di manutenzione ed evoluzione del sistema provinciale informatico del lavoro tra cui si rilevano anche i servizi collegati al portale “Lavoro per te”.

L’esito della vicenda risulta quindi discutibile sotto due profili.

Il primo, sulla base della norma citata e del ruolo ricoperto, è quello della effettiva conferibilità dell’incarico alla manager risultata prescelta.