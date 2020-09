DEGASPERI (ONDA CIVICA TRENTINO) – PROPOSTA DI MOZIONE: « LA PAT ADOTTI STABILIZZI I RAPPORTI ANCHE ECONOMICI TRA RSA E MEDICI DI COORDINAMENTO SANITARIO E ASSISTENZA MEDICA »

Alla luce delle conseguenze che l’organizzazione ha avuto sugli esiti dell’epidemia Covid nelle RSA sarebbe anche necessario riflettere sull’opportunità di aggiornare rapidamente i parametri di assistenza definiti nel 1999 e mai rivisti. A titolo di esempio si consideri che la delibera della Giunta provinciale n. 2175 del 20 dicembre 2019 con cui sono state approvate le direttive 2020 per le RSA, individua quale parametro minimo per l’assistenza medica gli stessi 2 minuti al giorno per ogni posto letto base indicati anche venti anni fa. E ciò nonostante la tipologia degli ospiti sia significativamente mutata così come le loro esigenze, tanto da portare chi si occupa dell’assistenza medica a definire tale valore “assolutamente inadeguato”.

E’ significativo anche che alla predisposizione annuale delle citate direttive i medici che operano nelle RSA non siano chiamati a collaborare.

il Consiglio della Provincia Autonoma di Trento impegna la Giunta provinciale

1) adottare, previo parere della competente commissione consiliare, una convenzione tipo che disciplini e stabilizzi in modo omogeneo i rapporti, anche economici, tra RSA e medici incaricati del coordinamento sanitario e dell’assistenza medica;

2) prevedere espressamente che la quota di finanziamento relativa all’assistenza medica e di coordinamento sanitario debba essere integralmente destinata a remunerare le corrispondenti prestazioni;

3) coinvolgere i titolari delle funzioni di coordinamento sanitario e di assistenza medica nella predisposizione delle direttive per l’assistenza sanitaria nelle RSA;

4) attuare iniziative formative specifiche per i soggetti di cui al punto 3 che consentano di assicurare la migliore preparazione e l’aggiornamento della stessa oltre che fungere da criterio, insieme al servizio svolto, per l’assegnazione degli incarichi;

5) verificare, sentito il parere della competente commissione consiliare, la necessità di elevare i parametri minimi dell’assistenza medica, sulla base delle mutate condizioni di contesto e dei nuovi fabbisogni degli ospiti.

Cons. prov. Filippo Degasperi