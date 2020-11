DEGASPERI (ONDA CIVICA TRENTINO) * MEDICI DI RSA: « IL NO DELL’ASSESSORE SEGNANA CONTRO PROFESSIONISTI, OSPITI E FAMILIARI »

Medici di RSA: il NO dell’assessore Segnana contro professionisti, ospiti e familiari.

Con una sequenza di strampalate motivazioni, tanto inconsistenti quanto false, l’assessore Segnana ha deciso la bocciatura della mozione con cui chiedevamo di prendere atto della grave modifica del contesto in cui operano i medici delle RSA traendone le doverose conseguenze:

La giustificazione riassuntiva della bocciatura starebbe nel fatto che il contenuto della mozione è “SUPERATO”. Ricorda molto un’altra mozione, “superata” anch’essa per l’assessora, e che riguardava la risonanza magnetica di Cavalese di cui tutti conosciamo tutti la triste sorte.

Nel dettaglio chiedevamo che i 40 medici di RSA venissero finalmente inquadrati in maniera omogenea, superando l’odierna giungla che caratterizza i rapporti con le 56 APSP, ciascuna delle quali ha trattamenti diversificati sia in termini di impegno orario che di retribuzione. Chiedevamo anche che i titolari del coordinamento sanitario e dell’assistenza medica nelle RSA fossero coinvolti nella predisposizione delle direttive che annualmente la Giunta delibera. Chiedevamo iniziative formative specifiche per i medici di RSA e, soprattutto, chiedevamo la verifica dell’adeguatezza del parametro dei 2 minuti di assistenza giornaliera per ospite previsti fin dal 1999 e mai ritoccati.

La Giunta ha detto NO e tutta la maggioranza (eccetto il consigliere Cia) si è adeguata. A questo punto, stante l’indifferibilità delle scelte in questo ambito, o come già successo in passato, la proposta sarà a breve COPIATA di sana pianta e inserita in qualche iniziativa della maggioranza oppure a pagarne le conseguenze saranno gli OSPITI DELLE RSA (alla faccia di chi si riempie quotidianamente la bocca con l’attenzione per gli anziani), i loro familiari e i professionisti.

*

Filippo Degasperi

Consigliere provinciale e regionale

*