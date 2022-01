DEGASPERI (ONDA CIVICA TRENTINO) – INTERROGAZIONE * SKIPASS: « LA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO SCIA GRATIS O A SPESE DEI TRENTINI? »

Tutto ciò premesso si interroga il Presidente della Provincia per conoscere

1) quali componenti della Giunta provinciale hanno ricevuto in omaggio skipass stagionali ed eventualmente da parte di quali società impiatistiche dall’entrata in carica alla data della risposta;

2) se non si ritenga opportuno applicare anche ai componenti della Giunta provinciale le prescrizioni e i limiti individuati dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici o, in alternativa, se non si ritenga necessario predisporre un codice di condotta specifico;

3) se non sia utile informare le società impiantistiche che il supporto di cui beneficiano è frutto del sacrificio dei cittadini trentini e sono eventualmente questi ultimi che andrebbero ringraziati ed omaggiati;

4) se non si ritenga necessario invitare le società impiantistiche ad evitare omaggi di importi impegnativi come quelli richiamati in premessa;

5) se le comunicazioni contenenti gli omaggi sopra richiamati, indirizzate al presidente della Provincia autonoma e agli assessori presso le loro sedi dalle società impiantistiche siano state protocollate ed eventualmente il numero di protocollo.

A norma di regolamento si richiede risposta scritta.