DEGASPERI (ONDA CIVICA TRENTINO) – INTERROGAZIONE * PIAZZOLE DI LONA LASES: « QUALI INIZIATIVE PER RIPORTARE SICUREZZA E SERENITÀ? »

L’unica modalità di rifornimento e di spostamento per ragioni di urgenza o emergenza di appoggia ai Vi- gili del Fuoco volontari.

Dopo il contatto con un geologo avvenuto nella notte tra sabato e domenica, i residenti non hanno avu- to più alcun tipo di informazione e rimangono in attesa di capire il loro destino. Tra l’altro il tecnico citato avrebbe assicurato che l’abitato non corre pericoli quando le mappe evidenziano chiaramente che una parte dell’abitato (almeno 4 edifici) ricade in zona blu altamente franabile.