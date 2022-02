DEGASPERI (ONDA CIVICA TRENTINO) – INTERROGAZIONE * LAVORI AREA SAN VINCENZO: « MATERIALI DI SCAVO E RIPORTO CON PARAMETRI FUORI LIMITE PER GLI INQUINANTI? »

19:12 - 6/02/2022

Interrogazione. Music Arena: materiali di scavo e di riporto con parametri fuori limite per gli inquinanti?

Come noto sono da tempo in corso i lavori per l’apprestamento dell’area il località San Vincenzo da destinare a Music Arena in vista del concerto inaugurale previsto per il prossimo mese di maggio. Scavi e movimento terra sono soggetti a norme rigide che prevedono verifiche preliminari, autorizzazioni e analisi anche al fine di prevenire rischi di inquinamento. Il D.Lgs. 152/06 prescrive indagini analitiche mirate a conoscere le caratteristiche del materiale oggetto di scavo e della qualità del suolo superficiale oggetto di scotico che, in base a quanto riportato allo scrivente sarebbe pesantemente inquinato da DDT. Ciò nonostante si sarebbe provveduto alla movimentazione e lavorazione sul posto senza alcun tipo di accorgimento.

Risulta inoltre che il materiale terroso di riporto presente nell’area oggetto dell’intervento provenga dalla realizzazione della galleria Someda nel comune di Moena. Secondo informazioni pervenute pare che tale materiale presenti valori superiori ai limiti ammessi per il parametro “solfati”.

Tutto ciò premesso si interroga il Presidente della Provincia per conoscere

1) quali analisi sono state effettuate ai sensi del D.Lgs. 152/06, da chi e con quale esito con particolare riferimento alla presenza di inquinanti quali il DDT;

2) se è confermato che il materiale di riporto proveniente dalla galleria Someda presenti parametri incompatibili con il suo recupero e quali iniziative si intendono adottare in merito;

3) quali controlli ha predisposto APPA in relazione alla qualità dei suoli oggetto di scavo, quali parametri sono stati analizzati e con quali esiti.

A norma di regolamento si richiede risposta scritta.

*

Cons. prov. Filippo Degasperi

Foto: Google Maps