DEGASPERI (ONDA CIVICA) * TERRITORIO TRENTO: “ TURISMO ITINERANTE, UNA OPPORTUNITÀ PER IL MONTE BONDONE “

La pochezza e l’inconsistenza delle strategie e delle iniziative adottate dal Centrosinistra per rivitalizzare il Monte Bondone può essere certificata da una semplice visita.

Tra i tanti ambiti dimenticati, negletti, direi quasi osteggiati c’è il turismo itinerante. Il mondo e il mercato dei camper è in costante crescita e rappresenta una fetta di ospiti con altissima capacità di spesa.

Fino a qualche anno fa esisteva un campeggio a Mezavia, risolutamente chiuso senza offrire alcun tipo di alternativa.

O meglio, l’alternativa dimostra che proprio i turisti in camper in Bondone non si vogliono (e l’abbandono dell’area Zuffo mi pare sia una testimonianza più che sufficiente).

Non si spiega altrimenti la colata di asfalto stesa alle Viote senza alcun tipo di servizio o cura della qualità.

Anche da interventi semplici come questo si può partire per far tornare le persone a godere del Monte Bondone.

Trasformiamo una parte del tristissimo parcheggio delle Viote in area sosta con tutti i crismi: fondo naturale, colonnine per l’acqua e l’elettricità, ombra e spazio per vivere l’aria buona.

Un analogo ragionamento può essere riprodotto anche per il parcheggio della funivia a Sardagna che in parte, vista anche la facilità con cui è possibile arrivare in centro città, potrebbe essere adattato risultando molto appetibile ai camperisti se dotato di servizi e spazi adeguati.

Pochi soldi, altissima resa.

In allegato la foto del parcheggio delle Viote e un esempio di come dovrebbe essere realizzata un’area camper di montagna.

*

Filippo Degasperi

Consigliere provinciale e regionale Onda civica Trentino

Candidato Sindaco città di Trento