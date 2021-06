DEGASPERI (ONDA CIVICA) * PRIMIERO: « PER LA SANITÀ SI CONFERMA LA PERIFERIA EXTRATERRITORIALE DEL TRENTINO, I TEMPI DI PRENOTAZIONE SONO PROTRATTI NEL TEMPO »

Primiero: per la Sanità si conferma la periferia extraterritoriale del Trentino. La gestione della sanità in Primiero, a detta dei residenti, fa acqua da tutte le parti e le cause sono da ricercare in anni di carenze mancate risposte politiche. Quest’anno di pandemia ha confermato per l’ennesima volta che i cittadini di Primiero vengono considerati degli assistiti di serie B, sia dalla Provincia di Trento che non garantisce i servizi essenziali presso il poliambulatorio di riferimento, sia da Ulss 1 Dolomiti dove i cittadini trentini pagano ticket non dovuti.

Per quanto riguarda la Provincia di Trento, con il rinnovo della Convenzione Sanitaria con la Regione Veneto, si consentiva al Primiero di gravitare sull’ospedale di Feltre. Nella realtà, sembra che tale convenzione non venga pienamente applicata.

I residenti, in questo periodo di pandemia, sono divenuti dei “migranti della sanità”: per la mancanza di diversi specialisti al poliambulatorio di Primiero, molti assistiti si sono visti costretti a raggiungere Borgo Valsugana (ospedale che dista 60 km da Primiero) o altri centri della Provincia. Le visite di idoneità sportiva, che vengono garantite in tempi molto lunghi, costringono gli sportivi a recarsi ad Agordo o altrove.

Tutt’ora diverse visite specialistiche non vengono erogate presso il poliambulatorio periferico e, se previste, i tempi di prenotazione sono protratti nel tempo. Un’ecografia richiesta a Primiero entro 30 giorni, ad esempio, è disponibile a dicembre a Cavalese.