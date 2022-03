DEGASPERI (ONDA CIVICA) – INTERROGAZIONE * APT ALPE CIMBRA: « DIMISSIONI DIPENDENTI, QUALI PROVVEDIMENTI PER LE POSSIBILI CONDOTTE SCORRETTE DA PARTE DEI VERTICI? »

capacità professionali del personale direttivo in carica, il CDA dell’APT avrebbe deciso di esternalizzare le attività di programmazione e promozione.

Riguardo alle dimissioni, vien difficile credere che un simile disagio, culminato con l’impressionante emorragia di collaboratori, non sia mai stato rilevato dal CDA, dai rappresentanti dei comuni e dallo stesso Sindaco di Folgaria, già Presidente dell’APT dal 2013 al 2019 e, dunque, proprio nel periodo interessato dalla cascata di abbandoni. Nessun problema sarebbe mai stato segnalato così come nessuna verifica sarebbe richiesta al Presidente o al Direttore. A mostrare incredibilmente totale disinteresse per la vicenda sono stati anche i membri dell’Associazione “Amici Alpe Cimbra”, è proprio il Direttore dell’APT locale.

Una mancata presa di posizione che potrebbe leggersi in chiave “conflitto di interessi”, ancor più se si considera quanto riportato da alcune fonti dell’area dell’Altopiano, che vedrebbero i membri della suddetta associazione ricevere sconti dall’APT sull’acquisto degli skipass. Ancor più clamorosa la totale assenza della Provincia e dello stesso Assessore provinciale competente. L’incredibile vicenda, resa nota grazie all’azione della sopracitata minoranza comunale, ha posto ancora una volta sotto i riflettori l’APT non solo per quanto riguarda i rapporti professionali datore di lavoro – dipenderti ma anche dal punto di vista della gestione economica delle risorse. Dopo il quasi default della ski area, dal 2015 ad oggi l’APT vorrebbe vantare strepitosi successi circa presenze e incassi delle strutture ricettive. I numeri sembrerebbero però basarsi più sul numero delle affluenze che sugli effettivi introiti. A dimostrazione di ciò sarebbero i cospicui contributi erogati dalla Provincia senza verifica del loro impiego.

Tutto ciò premesso si interroga il Presidente della Provincia per conoscere

1. perché non sia stata data rilevanza né siano state verificate le ragioni delle dimissioni richiamate in premessa nonché il loro effetto sulle politiche e sull’attività dell’APT Alpe Cimbra;

2.se i disagi denunciati dai lavoratori fossero mai stati segnalati all’organo di controllo, alla Provincia, alle sue articolazioni o a società di sistema;

3.il dettaglio dei lavoratori che si sono dimessi dall’APT Alpe Cimbra dal 2016 al 2021 incluso l’inquadramento, le mansioni e le motivazioni indicate per la cessazione del rapporto;

4.quali verifiche e provvedimenti si intendono porre in essere in merito a possibili condotte scorrette da parte dei vertici dell’APT Alpe Cimbra così come denunciate dagli stessi ex dipendenti;

5.se si intendono verificare e chiarire l’ammontare dei contributi erogati all’APT nonché il loro effettivo impiego nel periodo 2016 – 2021 inclusi i risultati raggiunti.