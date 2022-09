DEGASPERI (ONDA) * ACQUISTO CASTEL VALER (TN): « TRA PAT E PROPRIETARI DEL MANIERO NONESO SEMBRA NON ESSERCI ALCUN ACCORDO, ANZI PARE CHE LA TRATTATIVA NON SIA MAI COMINCIATA » (VIDEO)

15.12 - mercoledì 14 settembre 2022

Il testo seguente è tratto integralmente da un link social (Facebook, collegato al sito personale del consigliere Degasperi) ricevuto in redazione da Agenzia Opinione –

///

CHI SI È DIMENTICATO DELLA BUFALA DI CASTEL VALER? NOI NO! E’ passato quasi un anno dalla NOSTRA INTERROGAZIONE in merito al FANTOMATICO ACQUISTO di CASTEL VALER da parte della Provincia. La conferenza stampa della Giunta Fugatti a Ville d’Anaunia, la soddisfazione del Sindaco e dei cittadini, i media di tutto il Trentino a dare l’operazione come COSA FATTA.

A quasi un anno di distanza tra la Pat e i proprietari del maniero noneso non sembra esserci alcun accordo. Anzi, pare che la trattativa NON SIA NEMMENO MAI COMINCIATA. Una bolla di sapone, uno specchietto per le allodole. Ormai il Presidente Fugatti ci ha abituati a questi “coupe de theatre” propagandistici…MA DIETRO IL SIPARIO C’È SOLO IL VUOTO.