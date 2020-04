DEGASPERI (OCT) – INTERROGAZIONE * TRENTINO NETWORK: RISPOSTASPINELLI « LE CIFRE RICHIESTA DALLA PAT – 61.457,00 EURO PER IL 2013 /76.111,00 PER  2014 / 76.111,00 PER 2015 / 72.383,00 A DECORRERE DAL 2016 IN POI »

PER LE SCELTE SBAGLIATE DEGLI AMMINISTRATORI DI TRENTINO NETWORK PAGANO I LAVORATORI?

Risulta allo scrivente che nel 2012 Trentino Network abbia proceduto al riconoscimento di una serie di promozioni e di aumenti stipendiali ad alcuni dipendenti. Questo nonostante le direttive della Provincia già prevedessero espressamente il divieto di tali riconoscimenti.

In conseguenza di tale operazione la Provincia nel corso del 2015 ha intimato alla Società di procedere al recupero del monte spesa derivante dall’arbitraria attribuzione di progressioni verticali e miglioramenti economici, intervenendo sulle retribuzioni di natura accessoria (superminimi, Pdr e MBO) “e di trattamenti non dovuti ma corrisposti” con l’obiettivo di “garantire che le figure apicali e quelle maggiormente beneficiate da attribuzioni non corrette contribuiscano in via prioritaria al rientro dei suddetti costi”. Per gli esercizi 2013 e 2014 la cifra da recuperare dovrebbe aggirarsi attorno ai 135mila euro.

Di fronte alla richiesta della Provincia la decisione della Società risulta quantomeno singolare. Nel gennaio 2016 infatti la Società comunica ai dipendenti l’intenzione di non erogare il premio di risultato degli impiegati per gli anni 2015 e 2016, iniziativa che sembrerebbe contraddire quanto specificamente richiesto dalla Provincia in data 24 marzo 2015, dato che non penalizza né le “figure apicali” e nemmeno i beneficiari di “trattamenti Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle non dovuti ma corrisposti” ma interviene con tagli lineari che colpiscono soprattutto chi è rimasto estraneo a promozioni e aumenti.

Sarebbe grottesco che gli effetti di una decisione degli amministratori di Trentino Network, ritenuta illegittima da parte della Provincia, ricadessero su lavoratori che da tale decisione non hanno tratto alcun beneficio, soprattutto nel caso gli obiettivi assegnati ai lavoratori risultassero raggiunti. Risulterebbe incomprensibile che, se confermato, le “figure apicali” continuino a beneficiare del MBO. Una società in cui i dirigenti e i quadri raggiungono da soli gli obiettivi, mentre gli altri lavoratori no (solo così si giustificherebbe la mancata attribuzione del Pdr) sarebbe un eccellente caso di studio per i corsi di Economia aziendale. Risulta infine inaccettabile, se confermato, che nessuna conseguenza sia prevista per gli amministratori e per i componenti del collegio sindacale che hanno assunto e avallato tale decisione a dispetto delle direttive impartite dalla proprietà.

Tutto ciò premesso, si interroga il Presidente della Provincia per conoscere: 1. a quanto ammonta la cifra che Trentino Network è chiamata a restituire alla Provincia;

2. il dettaglio delle promozioni e degli aumenti stipendiali contestati dalla Provincia;

3. se il collegio sindacale abbia rilevato l’illegittimità delle promozioni e degli aumenti stipendiali rispetto alle direttive impartite dalla Provincia e in caso contrario quali iniziative abbia assunto nei confronti dei componenti dell’organo di controllo;

4. i nominativi degli amministratori che hanno votato favorevolmente rispetto alla decisione poi ritenuta illegittima dalla Provincia e quali iniziative intende assumere la Provincia nei loro confronti;

5. se corrisponde al vero che per gli esercizi 2015 e 2016 non sarebbe stato erogato il Pdr ai lavoratori di Trentino Network;

6. in caso di riposta affermativa al punto 5., se la Provincia ritiene tale iniziativa coerente con quanto richiesto in data 24 marzo 2015, ed in particolare con l’indicazione di “garantire che le figure apicali e quelle maggiormente beneficiate da attribuzioni non corrette contribuiscano in via prioritaria” alla restituzione delle somme contestate;

7. in caso di risposta affermativa al punto 5., il dettaglio del contributo delle “figure apicali” e di quello dei beneficiari di “attribuzioni non corrette”.

8. se gli obiettivi assegnati ai lavoratori per l’esercizio 2015 risultano raggiunti o meno;

9. se gli obiettivi risultano raggiunti, come si giustifica la mancata attribuzione del PdR;

10. se gli obiettivi non risultano raggiunti ai fini del Pdr, come è possibile che si attribuiscano comunque gli MBO. A norma di regolamento, si chiede risposta scritta. Cons. prov. Filippo Degasperi

