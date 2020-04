DEGASPERI (OCT) – INTERROGAZIONE: LEVICO CURAE – EX CENTRO DON ZIGLIO: « PERCHÉ I DIPENDENTI OSS GUARITI NON TORNANO AL LAVORO? »

Centro Don Ziglio: perché i dipendenti guariti non tornano al lavoro?

Una parte del personale Oss della Levico Curae area disabilità, ex Don Ziglio, dopo essere stata colpita dal Covid-19 e per questo essersi assentata dal lavoro per almeno tre setti- mane, finalmente dopo due o più tamponi, è risultata negativa all’infezione. Questi profes- sionisti sono quindi disponibili al rientro in servizio e ad alleggerire il carico di lavoro per i restanti dipendenti, ormai da settimane sottoposti a turni di 12 ore continuative giornaliere, a causa proprio dell’alto numero di assenze.

La cosa che risulta incredibile è che alla richiesta di rientro in servizio presentata dagli in- teressati, l’Amministrazione avrebbe preso tempo. Mentre i colleghi stanno combattendo, anche alla seconda o terza telefonata più di un dipendente ormai guarito sarebbe stato messo in attesa.

Perché sta succedendo questo? L’Amministrazione allega che si tratta di riorganizzare i turni preferendo quindi lasciare questo personale momentaneamente a riposo. La cosa è quantomeno irriguardosa nei confronti di chi si sta non solo metaforicamente dissanguan- do sul posto di lavoro.

Sarebbe invece fortemente consigliabile immettere immediatamente questo personale in servizio per alleviare, finalmente e dopo molto tempo, le fatiche dei colleghi che stanno so- stenendo turni che non è eccessivo definire “disumani”. A questo punto, in poco tempo, sarebbe possibile ritornare alla normalità, con una turnazione giornaliera di 7 ore. Permet- tendo a lavoratori, che l’opinione pubblica ha dimostrato di considerare ormai i veri “eroi” di questa tragedia, di poter tornare ad una normalità già di per sé non esente da pericoli e, anche, di ripristinare rapporti familiari continuativi e decenti.

Tra le ipotesi che è possibile immaginare per questa surreale situazione, c’è anche quella secondo cui la ragione della mancata entrata in servizio del personale guarito risiederebbe nella persistente scarsità di presidi di difesa.