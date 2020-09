DEGASPERI / MARINI – INTERROGAZIONE * AUTO COMANDANTE VVF TRENTO: FUGATTI, « LA DELTA IN DOTAZIONE È PER SOPRALLUOGHI NON IN EMERGENZA, LA RENEGADE PER VIE DI PERCORRENZA DISSESTATE »

La vettura Lancia Delta in dotazione al Comandante è stata acquistata e immatricolata nel 2015, con un costo pari ad euro 17.320,00; il chilometraggio ad oggi indica circa Km 35.509. Si tratta di un mezzo da strada, a trazione normale e idoneo per trasferimenti ordinari. Non è stata sostituita, ma rimane a disposizione del Comando per i trasferimenti dei tecnici in occasione di sopralluoghi non in emergenza, con particolare riferimento all’attività dell’Ufficio Prevenzione.

L’autovettura JEEP Renegade, immatricolata il 21/5/2019, è stata acquisita con procedura negoziata, ai sensi dell’art. 5, comma 4, lett. c), della l.p. n. 2/2016 e dell’art. 21 della l.p. n.23/1990, previo confronto concorrenziale fra tre ditte. La fornitura è stata assegnata alla ditta Ceccato Automobili spa di Tiene (VI) al costo di euro 36.010,00 IVA compresa.

Le motivazioni di tale acquisto risiedono nella necessità dei vigili del fuoco permanenti e volontari di disporre di mezzi fuoristrada a trazione integrale, più idonei per l’attività interventistica, sia sul territorio provinciale sia nazionale, con vie di percorrenza anche dissestate o con fondo innevato, come successo ad esempio in occasione del terremoto del Centro Italia o della tempesta Vaia del 2018. Il mezzo acquisito è stato ritenuto quello che meglio risponde ai requisiti di qualità/prezzo richiesti.