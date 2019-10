DEGASPERI (M5S) * AMBULATORI OCULISTICA: « AVVIAMO IL CRONOMETRO – APPROFITTO DELLA CONGIUNTURA CHE HA PORTATO L’ASSESSORE SEGNANA A RISPONDERE IN 24 ORE AD UN’INTERROGAZIONE RITIRATA, CON UNA NUOVA »

Ambulatori di Oculistica: avviamo il cronometro.

Approfitto della favorevole congiuntura che ha portato l’assessore Segnana a rispondere in meno di 24 ore a un’interrogazione ritirata per segnalare che dal novembre 2018 i quesiti sull’utilizzo in orari mattutini degli ambulatori pubblici dell’U.O. multizonale di oculistica per l’esercizio della libera professione giacciono inevasi.

Come noto gli atti ispettivi per i quali l’assessore non ha rispettato i termini regolamentari previsti per la risposta sono numerosi.

Ma cominciamo a far girare il cronometro con questo allegato (eventuale link:

https://www.consiglio.provincia.tn.it/doc/IDAP_971845.pdf

visto che l’oculistica è notoriamente un ambito di particolare sofferenza per i cittadini (contribuenti) trentini.

Vediamo se l’assessore supererà il record fatto segnare ieri.

*

Filippo Degasperi

Consigliere provinciale Movimento 5 Stelle