DECEUNINCK E QUICK-STEP * ALLENAMENTO VAL DI FASSA: « DAL 6 AL 23 LUGLIO LA SQUADRA PRESENTE AL PASSO SAN PELLEGRINO PER PREPARARE LA STAGIONE AGONISTICA »

Deceuninck – Quick-Step, in vista di tornare presto alle corse, dopo il blocco europeo causato dal Coronavirus durante la primavera, organizza un camp di allenamento in quota dal 6 al 23 luglio in Val di Fassa. La preparazione si tiene al Passo San Pellegrino, con l’intero team che alloggia all’Hotel Cristallo.

La valle nel cuore delle Dolomiti, patrimonio Unesco, offre un territorio dalla conformazione perfetta: salite oltre i 2000 metri e aree pianeggianti e scorrevoli attorno ai 1000 metri, dove l’allenamento può essere svolto su biciclette TT e con i velocisti del team. Un’opportunità interessante per una preparazione di qualità che coinvolge tutti i ciclisti, nel tentativo di ricostruire il vero spirito del Wolfpack (così viene chiamato il gruppo sportivo), davanti a quello che sicuramente sarà un intenso ritorno alle corse, in particolare per Remco Evenepoel, Julian Alaphilippe e Sam Bennett che puntano a essere in testa alle competizioni.

Il camp di addestramento è possibile grazie al supporto dell’Azienda per il Turismo della Val di Fassa, che ha insignito The Wolfpack del ruolo di ambasciatore, al fine di promuovere la Val di Fassa come destinazione ciclistica. Naturalmente, durante il ritiro saranno attuate una serie di procedure per aiutare a prevenire la diffusione del Coronavirus, con tutto lo staff e i corridori sottoposti a controlli prima del viaggio o immediatamente all’arrivo. I protocolli saranno inoltre in vigore durante il soggiorno del team in Italia: a tutti i partecipanti è richiesto di aderire ai più elevati standard di igiene, nonché di mantenere al minimo i contatti con le persone esterne allo staff tecnico-sportivo. Il team medico sarà a disposizione di tutti coloro che fanno parte della squadra per assicurarsi che siano messe in atto tutte le precauzioni necessarie, con i protocolli in costante revisione e valutazione.

Il CEO del team Patrick Lefevere ha dichiarato: «Soggiornare in Val di Fassa è ideale per noi. Prima di tutto è una località bellissima e un posto incredibile per il ciclismo. Conosco la zona, in passato ci sono stato a sciare e sono curioso di scoprirla adesso d’estate. Stavamo cercando un posto a 2000 metri, per i vantaggi che derivano dall’essere in quota. Oltre all’allenamento che possiamo fare con i nostri scalatori, abbiamo anche vaste aree pianeggianti dove lavorare con i velocisti.

La soluzione trovata ci consente, poi, di rimanere tutti insieme e attuare tutte le procedure di sicurezza necessarie di questi tempi senza precedenti. Più di ogni altra cosa, non vediamo l’ora di stare assieme come gruppo e far tornare i corridori in grande forma in vista della ripresa delle corse».

La presenza della Deceuninck Quick-Step è sicuramente importante per la valle ladina, come sottolinea Fausto Lorenz, Presidente dell’Apt Val di Fassa: «Siamo felici di ospitare i campioni del Wolfpack che richiamano sia l’attenzione mediatica, sia quella degli appassionati. Crediamo che il nostro territorio, dove sono state scritte pagine significative della storia del ciclismo, offra opportunità di allenamento per i professionisti, così come di divertimento per chi vuole semplicemente vivere esperienze di sport e svago nel maestoso ambiente dolomitico. L’augurio a tutta la squadra è di prepararsi al meglio in Fassa, per essere vincente nei prestigiosi tour in programma da agosto in poi».