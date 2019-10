DE BERTOLDI (FDI) * ELEZIONI UMBRIA: « SODDISFAZIONE PER LA GRANDE AFFERMAZIONE DI FRATELLI D’ITALIA, L’UNICO PARTITO CHE CRESCE SEMPRE E OVUNQUE »

Elezioni Umbria. de Bertoldi Fdi: soddisfazione per la grande affermazione di Fdi, l’unico partito che cresce sempre e ovunque.

“Esprimo grande soddisfazione per lo straordinario risultato del Polo Sovranista e per la costante entusiasmante crescita di Fratelli d’Italia che ha raggiunto un consenso a doppia cifra. Trainati dalla nostra leader Giorgia Meloni, dalla nostra coerenza ed affidabilità, nonché dalla sintonia col Popolo Italiano, stiamo infatti crescendo, sempre ed ovunque, in tutte le consultazioni.

Ciò rappresenta uno stimolo in più anche per noi Trentini, che ci apprestiamo ad iniziare un importante fase politica amministrativa con l’obiettivo di affrancare i principali Comuni dalla inefficiente gestione della Sinistra, garantendo continuità e sintonia col Governo Provinciale.

Gli Italiani ed i Trentini hanno compreso infatti che i tradimenti e gli inciuci delle Sinistre, come i trasformismi di quegli Autonomisti, che hanno tradito i propri Valori identitari per la gestione del Potere, non pagano affatto. Siamo nel pieno di una svolta politica che ridarà dignità al nostro Popolo, alla nostra Civiltà ed ai Valori autentici della nostra Autonomia nel quadro dell’Unitá Nazionale. “ Così il Senatore di Fratelli d’Italia e Segretario della Commissione Finanze e Tesoro Andrea de Bertoldi.