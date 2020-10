” DAYDREAMER MAGAZINE ” * IN EDICOLA IL NUOVO NUMERO DEDICATO ALLA SERIE-FENOMENO DI CANALE 5 »

Da giovedì 22 ottobre arriva in edicola e nei corner riviste della grande distribuzione il nuovo numero di “Daydreamer Magazine”, dedicato alla serie-fenomeno di Canale 5.

Protagonista dell’unica rivista ufficiale sulla soap campione d’ascolti Can Yaman, il divo internazionale che sta riscuotendo un grande successo anche in Italia.

Non mancheranno moltissime curiosità e contenuti inediti, tra cui le interviste esclusive al celebre attore Ali Yagci, l’interprete di Osman, e al produttore Faruk Turgut.

Sarà possibile scegliere una speciale opzione che vede allegati al magazine due DVD con i primi 10 episodi di “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore”, la serie di Canale 5, sempre con Can Yaman, in onda nella scorsa stagione. I DVD con i successivi episodi saranno in edicola, separatamente alla rivista, ogni giovedì, a partire dal 29 ottobre.

Dopo che la prima collezione – uscita in luglio – è diventata introvabile, da giovedì 12 novembre saranno disponibili i nuovi poster-calendario di “Daydreamer” in una versione completamente rinnovata. Dodici immagini in maxi-formato faranno compagnia per il 2021 a tutti gli appassionati della serie.

Entrambe le iniziative, che consolidano ulteriormente l’importanza del brand “Daydreamer”, sono a cura di Fivestore, marchio per le iniziative editoriali di Mediaset, su licenza ufficiale Gold Film, casa di Produzione della serie.