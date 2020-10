DALZOCCHIO (LEGA) * VERTICI PARTITO – BISESTI: « RIBADISCO A NOME DEL GRUPPO CONSILIARE PIENO E CONVINTO SOSTEGNO AL SEGRETARIO »

In merito alle notizie apparse negli scorsi giorni sui quotidiani locali a proposito di un imminente, se non già avvenuto, avvicendamento al vertice della Lega del Trentino, con alcuni articoli che si sono spinti a suggerire la sostituzione del Segretario Mirko Bisesti a causa dei risultati delle ultime elezioni amministrative, sembra più che doveroso ed opportuno fornire alcuni chiarimenti.

Nel maggio del 2018 si è tenuto il congresso della “Lega Nord Trentino” per il rinnovo dell’intero direttivo, il cui esito ha portato all’elezione, come nuovo Segretario, di Mirko Bisesti, che è quindi succeduto a Maurizio Fugatti alla guida del partito.

Nell’ottobre del 2018 si sono tenute in Trentino le elezioni provinciali, che hanno visto Bisesti guidare la Lega, primo partito a livello provinciale, Maurizio Fugatti essere eletto Presidente della Provincia autonoma di Trento e Bisesti stesso risultare il candidato più votato della coalizione di centrodestra sfiorando le 4.000 preferenze personali.

Nel corso del 2019 è stato avviato un iter amministrativo a livello nazionale volto a modificare la configurazione del partito, con la costituzione di una nuova entità denominata “Lega Trentino per Salvini Premier” destinata a prendere il posto della precedente “Lega Nord Trentino”. Contestualmente, come previsto dallo statuto, il direttivo della “Lega Nord Trentino”, che era stato eletto nel maggio del 2018, è venuto a decadere.

Il nuovo partito “Lega Trentino per Salvini Premier”, con soci Fondatori Bisesti, Paccher e la sottoscritta è stato quindi guidato in questa fase da Mirko Bisesti nel ruolo di Segretario in vista della convocazione del congresso che sarà chiamato ad eleggere Segretario e direttivo del nuovo partito. Processo ed iter già peraltro pubblicamente annunciati a più riprese.

E’ utile evidenziare, inoltre, che il medesimo processo è già stato avviato o è in atto in tutte le regioni italiane.

Premesse queste doverose precisazioni, respingo con forza al mittente tutte le ricostruzioni apparse in questi giorni sulla stampa locale che, nel preannunciare un cambio al vertice della Lega Trentino, attribuiscono a questa decisione un significato politico legato ai risultati delle recenti elezioni amministrative, quando si tratta invece di un passaggio tecnico ampiamente previsto e già noto, da numerosi mesi, all’interno del partito e anche a certa stampa che, invece, ha voluto strumentalizzare la vicenda. Amministrative che, e ci tengo a ribadirlo, hanno visto per la prima volta eletti tra le file della Lega nuovi amministratori, sindaci e assessori di comuni importanti e che hanno portato ad aumentare notevolmente i consiglieri comunali di tante realtà.

Colgo questa occasione infine per ribadire, a nome del Gruppo consiliare della Lega Salvini Trentino, pieno e convinto sostegno a Mirko Bisesti alla guida della Lega del Trentino.

*

Mara Dalzocchio,

Capogruppo Lega Salvini Trentino in Consiglio provinciale