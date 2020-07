DALZOCCHIO (LEGA TRENTINO) * WELFARE: « TERZA RSA DI ROVERETO E LAVORI EDILIZI, APPROVATO UN ODG PER INIZIARLI »

“A conferma che la Giunta Fugatti è un’Amministrazione del fare, sono contenta di comunicare l’avvenuta approvazione, nel corso della discussione sull’Assestamento di bilancio 2020-2022, di una mia Proposta di ordine del giorno che impegna la Giunta «a dare disposizioni utili all’avvio di progettazioni e lavori funzionali alla realizzazione della terza Rsa di Rovereto, struttura per la quale esiste già la disponibilità di un terreno di proprietà comunale».

L’importanza dell’impegno in questione emerge con chiarezza in considerazione del fatto che, per una terza Rsa cittadina, già esiste la disponibilità di un terreno di proprietà comunale in Via Ronchi. Dunque non esiste alcuna criticità circa l’individuazione del sito di tale struttura. Piuttosto serve che il Sindaco sottoponga al Consiglio Comunale della Città, come sollecitato formalmente più volte dalla stessa Assemblea, la rinuncia alla ristrutturazione della “Casa Rossa” Vannetti e la contestuale disponibilità della somma per realizzare la terza Rsa di Rovereto risolvendo finalmente questa annosa questione.

Per addivenire a questo risultato, la Proposta di Ordine del giorno approvata – e che sono lieta di aver presentato – rappresenta un primo importante passo. Non solo sul piano sanitario, ma anche su quello cittadino, dato che una terza Rsa apporterebbe un importante aiuto alla città di Rovereto, ammodernandola e arricchendola sul versante dei servizi alla persona”.

È quanto affermato in una nota dal Consigliere provinciale della Lega Salvini Trentino Mara Dalzocchio.