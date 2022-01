DALZOCCHIO (LEGA TRENTINO) * SITO PALEONTOLOGICO – LAVINI DI MARCO: « “ CULTURA DA DINOSAURI “? DALLA SINISTRA ROVERETANA COMMENTI MOLTO SUPERFICIALI »

17:05 - 31/01/2022

“Sono rimasta letteralmente incredula dinanzi alle esternazioni del gruppo consiliare di Rinascita Rovereto, che ha ironizzato sull’investimento di 2 milioni di euro sul sito delle orme dei dinosauri ai Lavini di Marco, che sarebbe cosa per far «una cultura da dinosauri». Un’affermazione a suffragio della quale questi consiglieri hanno ricordato l’importanza del Mart, «il più grande museo d’arte contemporanea d’Italia».

Ora, a parte che è curioso che si ricordi l’importanza del Mart ad una Provincia che, grazie alla presidenza di Vittorio Sgarbi, ha contribuito al suo rilancio, segnalo a questi critici che una cosa non esclude l’altra: si può sostenere «il più grande museo d’arte contemporanea d’Italia» senza per questo dover irridere un sito paleontologico che, voglio ricordarlo, non è affatto simbolo d’«una cultura da dinosauri», tutt’altro.

Stiamo infatti parlando di un sito che contiene non decine, bensì centinaia di orme di dinosauri – carnivori ed erbivori di dimensioni – vissuti all’inizio del Giurassico (circa 200 milioni di anni fa), che lo rendono uno tra i più importanti e spettacolari in Europa; non a caso, ancora nell’agosto 2018, quand’ero consigliere comunale, avevo richiamato con prese di posizione nette la necessità di «progetti concreti per le orme dei dinosauri».

Per questo plaudo all’investimento sul sito in questione che, ci tengo a ribadirlo, non solo non è «una cultura da dinosauri» ma, a ben vedere, non è manco “solo” cultura: è bellezza naturale e storica, è attrazione turistica e, in definitiva, è pure economia, per la Città della Quercia. Motivo per cui trovo incredibile che una sinistra che non perde occasione per ergersi a portabandiera della cultura, si sia resa autrice di commenti così superficiali”,

È quanto affermato in una nota dal Capogruppo provinciale della Lega Salvini Trentino, Consigliere Mara Dalzocchio