DALZOCCHIO (LEGA TRENTINO) * REGIONE TN-AA: « MANCATA ELEZIONE PRESIDENTE? LO SCHIAFFO ALLE ISTITUZIONI L’HA DATO LA SINISTRA, CON LE SUE POLEMICHE »

“Mi dispiace contraddire quanto riportato dalla collega Sara Ferrari del Pd, ma non corrisponde al vero che ieri – sul rinnovo di metà legislatura della presidenza del Consiglio regionale – la maggioranza ha scelto di ignorare le obiezioni delle minoranze e lo stesso Statuto, che impone per l’elezione della presidenza del Consiglio regionale un quorum rafforzato.

Ciò che è invece avvenuto, come chiunque abbia seguito i lavori potrà confermare, è che le minoranze hanno scelto, paralizzandolo, di trasformare il rituale passaggio istituzionale in un processo sommario al consigliere Savoi, riesumando pretestuosamente polemiche alcune sue parole che erano già state oggetto di ampie discussioni e confronti, peraltro, in Consiglio provinciale.

Il nulla di fatto, insomma, è esito del comportamento delle minoranze e dei loro veti, non certo della maggioranza; e dispiace che si tenti di girare la frittata così, addossando ad altri le conseguenze di condotte proprie. Aggiungo è che è difficile non scorgere nella ciclica indignazione della sinistra per le parole del collega – per le quali si è già scusato lasciando gli incarichi di partito -, elementi d’ipocrisia.

Alludo al fatto che, in altre circostanze in cui delle donne in politica – penso alle donne della Lega, ma non solo – sono state bersaglio di offese pesantissime e dirette, se non di vere e proprie minacce, dal fronte progressista non solo trentino è calato il silenzio; il che prova più di mille parole quanto vi sia di sincero, si fa per dire, in certa indignazione che episodicamente riemerge”,

È quanto affermato in una nota dalla Capogruppo Salvini Trentino, Cons. Mara Dalzocchio