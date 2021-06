DALZOCCHIO (LEGA TRENTINO) * PRESIDENZA ITEA E DIREZIONE SCUOLA MEDICINA GENERALE: « BENE LA NOMINA DI FRANCESCA GEROSA E GIULIA BERLOFFA, DUE DONNE PREPARATE »

“Ho accolto con estremo favore le nomine – rispettivamente alla Presidenza Itea e alla Direzione della Scuola di Medicina Generale – di Francesca Gerosa e Giulia Berloffa, due donne giovani e preparate che sono sicura, ciascuna nel suo ambito, sapranno rendere un servizio importante al Trentino, per di più in una fase in cui il nostro territorio ha quanto mai bisogno di competenza per rialzarsi e tornare dinamico, dopo i mesi difficili che ci stiamo lasciando alle spalle.

Queste due così significative nomine – avvenute, peraltro, a poche ore di distanza l’una dall’altra -, mi danno inoltre modo di sottolineare quello che, a ben vedere, si potrebbe definire il «femminismo concreto» della Giunta Fugatti la quale, spesso accusata di scarsa sensibilità ad istanze che di fatto tradiscono un forte sapore ideologico, sa invece valorizzare con i fatti le posizioni femminili nella società come nel mondo del lavoro.

Beninteso, tali nomine sono solo la conferma di una tendenza consolidata, come sa chiunque conosca la storia di governo leghista, trentina e non solo. C’è tuttavia da augurarsi che possano far riflettere quanti ritengono che le donne possano essere valorizzate solo attraverso il meccanismo delle «quote» o tramite iniziative talora opinabili sul «linguaggio di genere», mentre invece i talenti femminili vanno semplicemente riconosciuti. Concludo, pertanto, augurando buon lavoro alla Presidente Gerosa e alla Direttrice Berloffa”,

È quanto affermato in una nota dalla Capogruppo Salvini Trentino, Cons. Mara Dalzocchio.