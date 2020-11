DALZOCCHIO (LEGA) REPLICA A CGIL CISL UIL / TRENTINO * « I SINDACATI HANNO DECISO DI FARE L’UFFICIO STAMPA DELLA SINISTRA, è UN LORO PROBLEMA »

Sindacati ormai l’ufficio stampa della sinistra in Trentino. Mi pare che costoro continuino a suonare semplicemente la stessa canzone: quella del bastiancontrarismo. Voglio ricordare loro che la Giunta sta facendo molti interventi a favore di lavoratori e imprese, l’ultimo con Deliberazione della Giunta provinciale 23 ottobre 2020, n. 1684, che ha recentemente introdotto Contributi a fondo perduto a sostegno delle operazioni di aggregazione aziendale. Se i sindacati hanno deciso di fare l’ufficio stampa della sinistra, o opporsi per partito preso, è un problema loro. Il possibile, con tutti gli umani limiti, la Giunta mi pare lo stia facendo in una situazione a oggi certamente non facile. Non speculiamo.

Questo quanto dichiarato in una nota dal Capogruppo della Lega Salvini Trentino Mara Dalzocchio