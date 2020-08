DALZOCCHIO (LEGA) * ISTRUZIONE: « APPROVATO UN EMENDAMENTO A SOSTEGNO DELLE SCUOLE MUSICALI DEL TRENTINO »

Garantire un maggior coordinamento organizzativo e didattico per le scuole musicali del Trentino, questo lo scopo dell’emendamento – a prima firma Dalzocchio – approvato in Consiglio provinciale in occasione dell’assestamento di Bilancio. Un tema delicato, ma che il Capogruppo della Lega Salvini Trentino ha voluto affrontare per migliorare l’intero sistema inerente le scuole musicali con un tavolo di regia che si pone come scopo quello di migliorare l’offerta.

Il Consigliere Dalzocchio ha affermato:“Lo scopo di questo emendamento è quello di garantire un coordinamento efficiente tra le scuole musicali della Provincia. La Provincia con l’emendamento approvato favorirà il coordinamento organizzativo e didattico delle Scuole musicali, promuovendo la gestione coordinata dei servizi erogati dalle stesse, avvalendosi del Tavolo di coordinamento cui partecipano i Presidenti, i Direttori delle Scuole musicali e i docenti.

Il Tavolo sarà convocato almeno due volte all’anno dall’Assessore provinciale competente in materia o da un suo delegato, che lo presiederà. Al Tavolo parteciperanno il dirigente della struttura organizzativa complessa e il dirigente della struttura organizzativa semplice competenti in materia di attività culturali.

Il sistema delle scuole musicali del resto è un importante nodo dell’intero sistema culturale e per questo motivo si è resa necessaria la sostituzione del comma 4, articolo 19 della legge provinciale sulle attività culturali in ottica proprio di un miglioramento del servizio offerto”.