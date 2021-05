DALZOCCHIO (LEGA) * CONVENZIONE DIRITTI INFANZIA E ADOLESCENZA: « OGGI SI CELEBRANO I 30 ANNI DELLA RATIFICA ONU, RICORRENZA CHE SIA MONITO PER TUTTI »

“La celebrazione, oggi, dei trent’anni della ratifica, da parte del nostro Paese, della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza – testo che,come noto, riconosce tutti i bambini e le bambine, gli e le adolescenti del pianete come titolari di fondamentali diritti civili e sociali – costituisce qualcosa di più di una pur significativa ricorrenza.

Rappresenta infatti una preziosa occasione in primo luogo per riflettere su tutte quelle circostanze in cui i diritti dei minori sono tutt’ora calpestati, che vanno dall’infanticidio allo sfruttamento, dalla mercificazione dei neonati – di cui è un triste esempio la pratica dell’utero in affitto – agli abusi. Su questo, specie a livello internazionale, il lavoro da fare resta purtroppo molto.

Per questo, un appuntamento come quello di oggi costituisce pure un monito per tutti. Perché ci ricorda che, contrariamente a quanto si è a lungo creduto, i bambini e i giovanissimi in generale sono ben più del nostro futuro: sono il nostro presente. Il grado di evoluzione di una civiltà, infatti, si misura in primo luogo proprio sulla base delle tutele che riesce ad assicurare ai suoi componenti più deboli.

Rispetto a ciò, la cultura cristiana, riformando nel profondo le concezioni del mondo antico, ha fatto fare un balzo in avanti all’Occidente anche se, lo si ricordava poc’anzi, forme vecchie e nuove di violenza ai danni dei più piccoli tardano purtroppo ad estinguersi, ripresentandosi anche attraverso i nuovi strumenti; prova ne sono fenomeni quali il cyberbullismo e gli adescamenti on line da parte di malintenzionati.

Ecco che allora, come istituzioni e non solo, come Consiglio provinciale ma anche come semplici cittadini, abbiamo il dovere – tanto più in una fase di ritrovata socialità come quella che stiamo vivendo – di rinnovare in questa giornata un impegno che non sia solo di auspicio ma di concreta vigilanza affinché i più piccoli possano ricevere tutte le garanzie giuridiche ed educative che spettano loro in quanto, lo ripeto, protagonisti non solo del futuro ma già del presente”.

È quanto affermato in una nota dalla Capogruppo Salvini Trentino, Cons. Mara Dalzocchio