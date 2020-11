DALZOCCHIO (LEGA) * AUTOGOVERNO: “ AUTONOMIA IN CRISI PER ASSENZA DI PROGRAMMAZIONE? CHI LO DICE DOVREBBE PRIMA FARE AUTOCRITICA “

“Hanno preso da qualche tempo a riemergere voci critiche da parte del mondo del centrosinistra sull’attuale Amministrazione provinciale; in particolare, ciò che viene contestato è la presunta assenza, nell’operato della Giunta Fugatti a maggioranza leghista, di una visione a lungo termine e quindi programmatica; tutto ciò a scapito – viene detto – anzitutto di un’autonomia che in questo periodo ne starebbe uscendo offuscata, se non persino messa a repentaglio.

Ora, pur rispettando ogni lecita divergenza di vedute, non posso non osservare come tali critiche siano del tutto paradossali, se pensiamo che è proprio il centrosinistra trentino che ha messo in più passaggi a rischio l’autonomia del nostro territorio. E questo, peraltro, su più versanti: istituzionale – appoggiando la sciagurata riforma costituzionale Renzi-Boschi, affossata dai cittadini – sanitaria – sposando un’ottica centralista e miope verso valli e territori – ed economica, non colmando ma ampliando il divario tra Trento e Bolzano.

Quanto al contestato tema della programmazione, è quanto meno curioso che venga sollevato con insistenza proprio in questo periodo, dopo cioè decenni di governo di centrosinistra che più che dall’articolazione di un programma sono stati scanditi – come in tanti di certo ben ricordano – da progetti faraonici e spese allegre sulle spalle dei trentini. Sul concetto di visione politica, insomma, stiamo assistendo alle belle prediche di chi ha già razzolato male.

Inutile poi ricordare che il centrosinistra ha inanellato tutti questi non trascurabili errori in una fase economica neppure paragonabile – in positivo, s’intende – rispetto all’attuale, segnata com’è da una pandemia le cui conseguenze sono già ora di portata epocale. Meglio farebbero, quindi, certe voci critiche a fare un po’ di sana autocritica, prima di mettere nel mirino la Giunta Fugatti, che con lodevole e quotidiano impegno sta affrontando uno dei periodi più difficili della storia della nostra terra”.

