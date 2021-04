DALZOCCHIO (LEGA) * AMAZON A TRENTO: « BENE L’APERTURA DEL DEPOSITO DI SMISTAMENTO, MA MASSIMA ATTENZIONE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI »

Bene l’annuncio dell’apertura di un nuovo deposito di smistamento Amazon a Trento, ma massima attenzione anche nei confronti dei lavoratori. Il nuovo sito, il primo in regione, contribuirà a rafforzare il servizio di consegna per clienti e venditori e creerà oltre 70 posti di lavoro a tempo indeterminato, tra personale Amazon e personale di fornitori terzi.

Sul tema voglio comunque rimarcare l’importanza nel prestare la massima attenzione nei confronti dei lavoratori del settore anche alla luce della richiesta di incontri con noi Consiglieri provinciali. La denuncia che ci è pervenuta proprio qualche giorno fa non deve essere in alcun modo ignorata da parte dell’azienda – sebbene nel caso concreto non coinvolta direttamente – anche perché sono emerse accuse pesanti, peraltro non isolate se si guarda all’intero contesto nazionale: ritmi di consegna, controllo continuo degli spostamenti tramite gps, la turnistica di lavoro, efficienza dei furgoni utilizzati, sorveglianza sanitaria, stress fisico e psichico.

Questo quanto dichiarato in una nota dal Capogruppo della Lega Salvini Trentino Mara Dalzocchio.