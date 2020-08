https://www.agenziagiornalisticaopinione.it/wp-content/uploads/2020/08/uFnFqVgX.jpg 680 680 admin https://www.agenziagiornalisticaopinione.it/wp-content/uploads/2017/11/AGO.png admin 2020-08-03 09:44:18 2020-08-03 09:47:52 dallapiccola (patt) * maggioranza pat: « COME PARLARe COI MURI, È LA sensazione provata nell’avere discusso di bilancio con la lega in Consiglio in questi giorni »