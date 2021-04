DALLAPICCOLA – DEMAGRI (PATT) – INTERROGAZIONE * (ATA) AGENZIA TERRITORIALE D’AREA E TRENTINO MARKETING: « A QUANDO LA NOMINA DELLA NUOVA GOVERNANCE? »

A quando la nomina della nuova governance di Ata (Agenzia territoriale d’area) e Trentino Marketing. Sul turismo, la pandemia ha picchiato duro e la riforma del comparto, potrebbe rincarare la dose quando, da qui ad un anno, dovesse entrare a pieno regime. La speranza è che possano entrare in scena alcuni correttivi. I nuovi assetti, costringono a nuovi equilibri, nuovi consigli di amministrazione, nuovi assetti amministrativi.

Alla ripartenza, le “macchine nuove”, tutte da “rodare” gestiranno i pochi finanziamenti rimasti, al loro ritorno, agli ospiti, gli operatori dovranno comunicare l’aumento della tassa di soggiorno.

In realtà i direttivi più ingegnosi hanno incominciato a far incetta di entrate aggiuntive cercando di assumersi l’onere di effettuare servizi per musei, circoli sportivi, attività economiche. Condizione che genera un certo flusso di cassa in entrata come computo privato, che in maniera intelligente bypassa e lenisce un problema.

Certo, il quadro finanziario è completamente cambiato, prima della riforma le imprese turistiche gestivano in proprio la tassa di soggiorno attraverso l’Apt e ricevevano l’aggiunta di risorse provinciali, ora gran parte del raccolto della tassa rimarrà a Trento (al netto di correttivi che ancora non è dato conoscere?). Inoltre, al fine di ottenere disponibilità finanziarie, le future Apt dovranno occuparsi di tutto tranne che del loro compito originale, biglietterie, raccolte iscrizioni prenotazioni di musei e ingressi a circoli sportivi vari.

Maggiore chiarezza potrà arrivare dalla definizione di compiti budget e governance delle Ata e dal loro rapporto con il nuovo Cda della Tn Marketing. La posizione del nostro gruppo politico è sempre stata molto critica sull’applicazione di questa norma in un periodo così delicato, l’assoluta indisponibilità dell’assessorato a fermarsi, senza arrivare in tempi celeri alla veste definitiva aggiunge ora incertezza all’incertezza.