DAL RÌ (UDC) * ELEZIONI TRENTINO: « SE COME UDC PRENDESSIMO 2 EURO OGNI VOLTA CHE CI TIRANO IN MEZZO, CI PAGHEREMMO LA CAMPAGNA ELETTORALE CHE VERRÀ »

15.02 - domenica 16 luglio 2023

Spiace il ritardo inerziale con cui si coglie il senso delle occasioni perdute: la Germania perse la sua nel 2011, ma lo capì nel 2014 ed ha perso ogni opportunità di leadership fin dal 2021.

Tra la Brexit, il bluff rappresentato da Macron e l’attacco al NorthStream2 Ag ora la Germania del 2024 sarà una grossa delusione per il Ppe e, di riflesso, il nostro Paese potrebbe divenire il più importante per quello che è il nostro raggruppamento di riferimento in Europa.

Quella è una scommessa importante, cui il Trentino deve ambire puntando ad un proprio rappresentante al Parlamento europeo, lasciando la Svp alle nostalgie. La Nostra scelta di un approccio inter-etnico in Provincia Autonoma di Bolzano, va in quella direzione. Abbiamo bisogno di tutti per cambiare un deludente status quo e su questo lavoriamo. Cerchiamo Uomini Liberi che facciano quel cammino a nostro fianco.

Cambiando argomento: circa l’articolo del giornale l’Adige di oggi domenica 16/7 (sotto lo screenshot di pagina 12) mi pare che in tal caso si scriva “del nulla”. Certo se come UdC prendessimo 2 euro per ogni volta che ci tirano in mezzo, già ora ci saremmo pagati tutto il costo della campagna elettorale che verrà.

Un consiglio spassionato ai giornali che danno spazio alla fantasy : se i padri nobili di certe iniziative pre politiche fossero i vari Dellai o i Divina, interrogarsi sulla madre sarebbe doveroso. Ciò premesso la nostra lista sarà identitaria nel Simbolo ed aperta al Trentino nelle candidature.

Roberto Dal Ri

Commissario straordinario dell’Udc per il Trentino Alto Adige

