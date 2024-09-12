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Giornata Autonomia – Trentino (5/9/2024)

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LANCIO D'AGENZIA

DAGOSPIA.COM / SETTIMANALE “GENTE” * SANGIULIANO: «CHE COSA È SUCCESSO AL SUO CAPOCCIONE PELATO NELLA NOTTE TRA IL 16 E IL 17 LUGLIO?»

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23.01 - giovedì 12 settembre 2024

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Estratto dell’articolo di Maria Elena Barnabi per “Gente”

CHE COSA È SUCCESSO AL CAPOCCIONE PELATO DI SANGIULIANO NELLA NOTTE TRA IL 16 E IL 17 LUGLIO? – QUANDO IL MINISTRO È ARRIVATO A SANREMO INSIEME A MARIA ROSARIA BOCCIA, LA SUA TESTA ERA ANCORA INTEGRA. MA, DOPO UNA NOTTE PASSATA NELLO STESSO ALBERGO CON LA DONNA, SUL CRANIO DI “GENNY-DELON” È APPARSO UN VISTOSO IL TAGLIO – COSA L’HA CAUSATO? UN INCIAMPO, UN INCIDENTE, UN COLPO CON UNO ZOCCOLO O UN GRAFFIO DI PASSIONE? – “GENTE” PARLA DELLE CHAT IN POSSESSO DELLA BOCCIA E ALLUDE A “INFORMAZIONI CHE POTREBBE AVERE, VISTA LA SUA PASSATA VICINANZA CON LOLLO…”

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