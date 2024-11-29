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DAGOSPIA.COM * «”REPORT” SCODELLA GLI AUDIO DI MARIA ROSARIA BOCCIA SULL’ORGANIZZAZIONE DEL G7 A POMPEI»

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22.48 - venerdì 29 novembre 2024

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BOOM, ECCO LA SECONDA PISTOLA FUMANTE DEL CASO BOCCIA!

DOPO LA MAIL PUBBLICATA DA DAGOSPIA, “REPORT” SCODELLA GLI AUDIO DI MARIA ROSARIA BOCCIA SULL’ORGANIZZAZIONE DEL G7 A POMPEI.

LA QUASI CONSIGLIERA DI SANGIULIANO PARLA DEL VERTICE CON CLEMENTE CONTESTABILE, CONSIGLIERE DIPLOMATICO DEL MINISTERO DELLA CULTURA: “CI RISENTIAMO PER FARE IL SOPRALLUOGO”.

“OK, DIMMI TU LA DATA…” – È UN’ALTRA PROVA DOPO LA MAIL INVIATA LO SCORSO 5 GIUGNO DAL DIRETTORE DEGLI SCAVI DI POMPEI, GABRIEL ZUCHTRIEGEL, CHE DIMOSTRA COME LA “BAMBOLONA DEL GOLFO” HA AVUTO ACCESSO AD ATTI “SENSIBILI…”

 

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