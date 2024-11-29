DAGOSPIA.COM * «”REPORT” SCODELLA GLI AUDIO DI MARIA ROSARIA BOCCIA SULL’ORGANIZZAZIONE DEL G7 A POMPEI»

22.48 - venerdì 29 novembre 2024
LINK DAGOSPIA
BOOM, ECCO LA SECONDA PISTOLA FUMANTE DEL CASO BOCCIA!
DOPO LA MAIL PUBBLICATA DA DAGOSPIA, “REPORT” SCODELLA GLI AUDIO DI MARIA ROSARIA BOCCIA SULL’ORGANIZZAZIONE DEL G7 A POMPEI.
LA QUASI CONSIGLIERA DI SANGIULIANO PARLA DEL VERTICE CON CLEMENTE CONTESTABILE, CONSIGLIERE DIPLOMATICO DEL MINISTERO DELLA CULTURA: “CI RISENTIAMO PER FARE IL SOPRALLUOGO”.
“OK, DIMMI TU LA DATA…” – È UN’ALTRA PROVA DOPO LA MAIL INVIATA LO SCORSO 5 GIUGNO DAL DIRETTORE DEGLI SCAVI DI POMPEI, GABRIEL ZUCHTRIEGEL, CHE DIMOSTRA COME LA “BAMBOLONA DEL GOLFO” HA AVUTO ACCESSO AD ATTI “SENSIBILI…”
Categoria news:LANCIO D'AGENZIA