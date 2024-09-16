DAGOSPIA.COM * M5S, SIAMO ALLE COLICHE FINALI – GRILLO ATTACCA CONTE: «VUOLE FARMI FUORI DAL MOVIMENTO, SIAMO AL LIMITE DEL RICATTO»

09.55 - lunedì 16 settembre 2024
M5S, SIAMO ALLE COLICHE FINALI – GRILLO ATTACCA CONTE: “VUOLE FARMI FUORI DAL MOVIMENTO, SIAMO AL LIMITE DEL RICATTO” – IL CERCHIO MAGICO DI CONTE RINTUZZA: “GRILLO HA SCELTO LA STRADA DELLA GUERRIGLIA LEGALE. PROVA MALAMENTE AD AFFOSSARE IN ANTICIPO QUALSIASI RISULTATO DELL’ASSEMBLEA COSTITUENTE. E POI UNA VOLTA ARRIVATA LA RISPOSTA DEL MOVIMENTO SI LAMENTA INONDANDO LE AGENZIE DI FINTO VITTIMISMO…SI TRATTA DELL’ENNESIMA INIZIATIVA VOLTA A IMPEDIRE LO SVOLGIMENTO DEL PERCORSO PARTECIPATIVO E A DELEGITTIMARE I RISULTATI”
Categoria news:LANCIO D'AGENZIA