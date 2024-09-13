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Giornata Autonomia – Trentino (5/9/2024)

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DAGOSPIA.COM / IL FOGLIO * DA “NOI CON SALVINI” A “NOI CON VANNACCI”: « IL GENERALE HA INTENZIONE DI FARE LE SCARPE AL LEADER DEL CARROCCIO?»

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19.41 - venerdì 13 settembre 2024

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DA “NOI CON SALVINI” A “NOI CON VANNACCI”: IL GENERALE HA INTENZIONE DI FARE LE SCARPE AL LEADER DEL CARROCCIO? – I FEDELISSIMI DELL’EUROPARLAMENTARE CANDIDATO DALLE LEGA SI RIUNIRANNO A VITERBO IL 18 E 19 SETTEMBRE: L’EVENTO È GIÀ STATO RIBATTEZZATO “LA PONTIDA DI VANNACCI” – DIETRO ALL’ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO C’E’ L’EX SENATORE LEGHISTA, UMBERTO FUSCO – TRA I MODERATORI C’E’ CLAUDIO BRACHINO, EX GIORNALISTA E DIRETTORE DELLE RETI MEDIASET…

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