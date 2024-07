DAGOSPIA.COM * CHICO FORTI – ESTRATTI ARTICOLI: «WWW.LASTAMPA.IT (GRAZIA LONGO) / « WWW.OPEN.ONLINE (ALESSANDRO D’AMATO)»

13.29 - sabato 6 luglio 2024

LINK

SICARI CONTRO ME E TRAVAGLIO? “E’ SEMPRE LO STESSO MODUS OPERANDI DI CHICO FORTI” – SELVAGGIA LUCARELLI COMMENTA LA NOTIZIA SECONDO CUI L’UOMO, CONDANNATO PER OMICIDIO NEGLI USA E RIMPATRIATO POCO TEMPO FA, ABBIA CHIESTO A UN ALTRO DETENUTO LEGATO ALLA ‘NDRANGHETA DI “METTERE A TACERE” LEI E TRAVAGLIO: “DURANTE IL PROCESSO UN INFORMATORE DELLA POLIZIA AMERICANA RIVELÒ CHE CHICO FORTI ANNI PRIMA GLI AVEVA CHIESTO DI TROVARE UN SICARIO PER FAR FUORI UN AVVOCATO DI MIAMI. ORA FORTI RIPETE LO SCHEMA. NON HO ANCORA SENTITO UNA PAROLA DI COMMENTO DELLA MELONI…” – LA SMENTITA DI FORTI E LA “PROVOCAZIONE” DEL SINDACATO DI POLIZIA PENITENZIARIA…