14.22 - domenica 20 ottobre 2024

LINK PROFILO FACEBOOK GIORGIA MELONI

“Meloni non ha inchieste giudiziarie a suo carico e quindi non si muove per interessi personali ma per visioni politiche e questo la rende molto più forte, e anche molto più pericolosa la sua azione (…)”. Così un esponente di Magistratura democratica.