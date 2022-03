CUB – CONFEDERAZIONE UNITARIA DI BASE / TRENTO * AUMENTO PEZZI E 8 MARZO: « PRESIDIO DAVANTI ALL’OSPEDALE S. CHIARA (10.00-12.00) CONTRO OGNI GUERRA E DISCRIMINAZIONE »

18.05 - lunedì 7 marzo 2022

Dopo due anni di pandemia, di costrizioni, vessazioni, sospensioni ricatti, indifferenza e mancanza di ragionevolezza il ”Governo dei migliori “ lancia l’Italia nella Guerra vera, dove la gente muore, dove donne, bambini e uomini soffrono la perdita dei loro cari, delle loro case, della loro terra.

La signora Von der Leyen alla presidenza di turno di una EUROPA, con piglio da vero generale nazista, dopo aver imposto i vaccini ad mRNA ai cittadini europei, con contratti segretati e profitti personali, si lancia in una campagna di guerra contro un altro Paese e ne censura radio e canali social, fomenta razzismo e discriminazioni verso tutti i cittadini di nazionalità russi.

Von der Leyner vuole una sola verità, la verità degli interessi delle multinazionali e delle banche che ora hanno sostituito la politica, con l’appoggio del proprio “compagno di partito” il Sig. Draghi !

Siamo proprio sicuri che questi due individui di sesso diverso ma con interessi comuni stiano lavorando per la democrazia e la libertà dei popoli europei e non? Siamo sicuri che chi ora governa in Europa e soffia su un conflitto mondiale difende il valore di libertà e diritti umani?

In due anni di pandemia abbiamo visto negare qualsiasi dibattito serio e scientifico sul Coranavirus: le sue origini, la possibilità di cure e la sua gestione a senso unico. Abbiamo assistito all’espulsione dagli ospedali di medici infermieri ed OSS, solo perché non si piegavano al volere governativo.

Poi abbiamo assistito all’espulsione di insegnati, forze dell’ordine, lavoratori pubblici e privati dai posti di lavoro per lo stesso identico motivo, perché esercitavano una libertà universale, quella di scegliere per se e per la propria vita.

Abbiamo sentito un Presidente del Consiglio dichiarare che chi non si fosse vaccinato sarebbe morto, DI FAME aggiungiamo noi, perché è tale la situazione degli italiani sospesi per l’obbligo vaccinale, che non ha più un riferimento giuridico dopo il 31 marzo! Ma questi signori se ne infischiano delle leggi, della Costituzione, dei Diritti Umani e dei Trattati Internazionali.

Li violano consci di violarli e nessuno li ferma, né la Magistratura, né il popolo dei pacifisti/umanisti, né tantomeno i sindacalisti.

Gli unici che possono fermare questi signori della Guerra e delle discriminazioni siamo noi, donne e uomini che non hanno rinunciato a pensare e a lottare per un mondo dei popoli e non delle multinazionali!

Contro ogni guerra,e ogni discriminazione, per i diritti e la dignità

Martedì 8 marzo

dalle ore 10, alle ore 12,00

*

A tutti i lavoratori e lavoratrici

Le politiche dei vari governi e del governo Draghi in particolare, hanno portato ad una situazione economica pensante che lascia intravvedere un futuro preoccupante sia dal punto di vista dei salari, dell’occupazione, dei diritti sociali e sul lavoro.

Aumento esponenziale (oltre il 50%) delle tariffe di luce, gas, dei generi alimentari, della benzina, dei servizi pubblici, delle accise provinciali e comunali; blocco sostanziale dei salari e liberalizzazione dei licenziamenti.

Una situazione di crisi economica sociale che viene utilizzata da Confindustria e dalle aziende per portare un attacco definitivo alle conquiste dei lavoratori con l’obiettivo (mai dichiarato) rendere le condizioni di lavoro sempre più servili.

La sostanziale paralisi delle tre confederazioni hanno permesso a Confindustria ed al governo Draghi di ridurre al silenzio i lavoratori i quali si trovano isolati e abbandonati alla mercé di una politica dove impera il profitto anziché la persona.

In azienda continuano ad aumentare ritmi e carichi di lavoro, dilagano nuove forme di controllo e di repressione senza che questa situazione trovi forme di resistenza organizzate.

E’ necessario organizzarci e lottare per cambiare questo stato di cose, per migliorare le nostre condizioni economiche ed adeguare il salario al costo della vita.

Il sindacato CUB è lo strumento a disposizione dei lavoratori per porre un argine a questo stato di cose.