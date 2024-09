CSM – CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA * RELAZIONI ESTERNE: «ALBERTO FAUSTINI È IL NUOVO RESPONSABILE DELLA COMUNICAZIONE, HA DIRETTO I QUOTIDIANI “L’ADIGE” E “ALTO ADIGE”»

19.19 - mercoledì 4 settembre 2024

Incarico prestigioso per Alberto Faustini, fino a qualche settimana fa direttore dell’Alto Adige e in precedenza direttore di Trentino, l’Adige, Nuova Ferrara e Corriere delle Alpi. In virtù della sua lunga esperienza nel settore della comunicazione (ha lavorato anche al Gazzettino e al Mattino, collaborato con la Rai, con Rtt, con Radio Dolomiti e con numerose testate nazionali), nei giorni scorsi il giornalista di origini trentine e bolzanine è stato infatti nominato dal plenum del Consiglio superiore della magistratura responsabile della comunicazione del vicepresidente del CSM, avvocato Fabio Pinelli.

Si tratta di un ritorno a Roma, per Alberto Faustini: in passato, dopo anni nei giornali e dopo aver diretto l’ufficio stampa della Provincia autonoma di Trento, aveva infatti diretto la comunicazione di Sviluppo Italia, che proprio in quel periodo divenne Invitalia. Faustini, che è stato anche nominato cavaliere per come ha gestito l’informazione nel periodo del covid, ha anche insegnato teoria e tecnica della comunicazione e condotto oltre mille dibattiti con i principali protagonisti della vita culturale e politica del nostro Paese. Infine, è presidente della giuria tecnica del premio Estense.