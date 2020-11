CRTCU TRENTO * TAMPONI: BIASIOR, « DOVE FARLI E QUANTO COSTANO, AUSPICHIAMO CHE L’APSS POSSA DAR VITA AD UNA CAMPAGNA INFORMATIVA CHIARA E DIRETTA PER TRANQUILLIZZARE LA POPOLAZIONE »

Regna il caos, i consumatori intasano il numero verde dell’Azienda sanitaria e, molti altri, chiedono al CRTCU quali siano i canali per effettuare un tampone in grado di rilevare la positività o meno.

“Al netto delle evidenze scientifiche sull’efficacia dei tamponi e test e delle conseguenti indicazioni politiche attraverso ordinanze o leggi, vi è la necessità urgente di informare i cittadini su come fare un tampone e che costi abbia” commenta il dott. Carlo Biasior, direttore del CRTCU e continua “auspichiamo che l’APSS, con la collaborazione di ogni rappresentanza sociale ed economica locale, possa dar vita, a breve, ad una campagna informativa chiara e diretta per tranquillizzare la popolazione”.

Pertanto, abbiamo fatto una verifica, concentrandoci sul tampone molecolare (quello normale, per intenderci, rino-faringeo), su quello antigenico (rapido, sempre rino- faringeo) e su quello sierologico (prelievo del sangue).

Riportiamo sotto quanto trovato sul mercato, senza presunzione di completezza, per cui, chiunque abbia notizia di ulteriori servizi attivi è pregato si segnalarcelo per implementare la lista.

Innanzitutto riassumiamo le modalità per effettuare il tampone molecolare che prevede l’APSS:

• il singolo paziente che ha dei sintomi si rivolge al proprio medico che sa come far eseguire il tampone; invierà la richiesta per l’inserimento nelle liste dei nostri drive through, qui l’elenco:

• i tamponi necessari per la gestione dei pazienti in ospedale (quando si prende l’appuntamento per un ricovero o un intervento, ti dicono cosa fare);

• i tamponi previsti da campagne di screening su interi gruppi di popolazione;

• nei casi di rientro dall’estero: si prenota direttamente attraverso fast treC alla voce “rientri dall’estero” e manda la segnalazione all’indirizzo indicato lì.

Laboratorio Adige Via Gazzoletti, 15

38122 Trento (TN)

www.lifebrain.it

Tampone molecolare € 87,00 * SEA consulenze e servizi S.r.l. Via Giambattista Unterveger, 52

38122 Trento (TN) www.seaconsulenze.it/it/servizi/analisi-covid-19 Tampone antigenico € 40,00 Test sierologico € 35,00

Prescrizione medica non richiesta CST Centro sanitario trentino Via G. Battista Trener, 2/2

38121 Trento

www.csttrento.it

Tampone antigenico € 45,00 Prescrizione medica non richiesta

