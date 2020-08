CRTCU TRENTO * BUY&SHARE: « SANZIONATA LA SOCIETÀ SMART SHOPPING S.R.L.S CON 200 MILA EURO DI MULTA, AVEVA POSTO IN ESSERE DUE DISTINTE PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE »

Buy&Share: sanzionato il sito Smart-shopping.it. segnalato dallo Sportello Europeo dei Consumatori. Dichiarato ingannevole il sistema di vendita posto in essere dalla società

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato la società Smart Shopping S.r.l.s con 200.000 Euro di multa, per aver posto in essere due distinte pratiche commerciali scorrette con procedimento PS11467. Pagando il prezzo indicato sul sito apparentemente si acquistavano smartphone, tablet e pc a circa il 30% del costo reale: nella realtà si pagava una prenotazione che comportava l’inserimento in una lista di attesa.

L’ottenimento del bene era subordinato al fatto che altri consumatori effettuassero sul sito una analoga prenotazione versando il relativo importo, senza fornire alcuna indicazione sui tempi di attesa e quindi di consegna del prodotto prenotato. L’Autorità ha poi sanzionato anche l’ostacolo ingiustificato all’esercizio del diritto di recesso ed il conseguente mancato rimborso.

Sono circa una decina le società sanzionate finora dall’AGCM che propongono ai clienti l’acquisto buy&share: questo sistema sebbene ispirato alla logica del gruppo di acquisto, costituisce una pratica ingannevole nel momento in cui, a causa delle poche informazioni fornite, induce il consumatore ad effettuare un acquisto attraverso l’illusione di ricevere il prodotto ad un prezzo super scontato, adottando un sistema di vendita condizionato molto simile alle vendite piramidali.

Invitiamo i consumatori a diffidare dei siti buy&share poco trasparenti e in ogni caso a verificare le condizioni di acquisto e di prestare particolare attenzione in presenza di un prezzo molto più basso rispetto a quello di mercato e a segnalarci eventuali scorrettezze.

Ricordiamo che sul sito del crtcu è disponibile il collegamento alla piattaforma ADR gratuita www.conciliareonline.it per la risoluzione delle controversie durante un acquisto online

Per informazioni Sportello Europeo Consumatori Piazza Raffaello Sanzio n.3 a Trento sec@euroconsumatori.org, telefono 0461984751